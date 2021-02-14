إسلام جمعة: أخي غاب 20 سنة وعرفه قلب الأم قبل التحاليل الوراثية

قال إسلام جمعة، شقيق عبده جمعة، الذي تاه وهو طفل وعاد بعد 20 عاما، إن أخيه اختفى أثناء عودته من المدرسة.









وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن أخيه عاد بعد 20 عاما من الغياب وتعرفت عليه والدته قبل إجراء أي تحاليل وتم التأكد من الأمر عقب التحاليل .









ونوه أنه تم عمل تحاليل الجينات الوراثية وتم التأكد أن الشاب العائد هو أخيه، لافتا إلى أنه تم استقبال أخيه في القرية التي يسكن فيها بالطبل البلدي.







