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تبرئة ترامب من تهمة التحريض على التمرد.. وأحمد موسى يعلق

السبت 13/فبراير/2021 - 11:12 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك خبر عاجل يفيد "بتبرئة ترامب من تهمة التحريض على التمرد لعدم تصويت الأغلبية المطلقة بإدانته".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه تحدث منذ قليل عن اجتماع مجلس الشيوخ ومحاكمة الرئيس الأمريكى السابق ترامب.

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأنه تم تبرئة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من التهم الموجهة إليه بالتحريض على أعمال العنف في الكونجرس.

وقالت الشبكة، إن الديمقراطيين بمجلس الشيوخ فشلوا في الحصول على الأصوات اللازمة من الحزب الجمهوري وهي 17 صوتًا على الأقل لإدانة ترامب، بتهمة التحريض على العنف في أحداث الكونجرس الدامية في 6 يناير الماضي.

وبحسب الشبكة، فإن 4 نواب من الحزب الجمهوري فقط هم من صوتوا لصالح قرار إدانة ترامب بجانب الديمقراطيين.

وكان الديمقراطيون يسعون لإدانة ترامب في المحاكمة إلى منعه من الترشح مجددًا إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حسبما يخطط قطب العقارات الأمريكي السابق.

وتلك هي المرة الثانية التي يتم يخضع فيها ترامب للمحاكمة بمجلس الشيوخ من قبل الديمقراطيين ويتم تبرئته.
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