أول تعليق من الحزب الديمقراطي بعد فشله في إدانة ترامب

هاجم زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، قرار المجلس بتبرئة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ووصف التصويت على القرار بأنه "غير أمريكي".





واعتبر شومر في كلمته التي ألقاها عقب قرار المجلس التصويت إهانة للوطنيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الولايات المتحدة على مر السنين.





وأضاف: "الرئيس السابق ألهم ووجه ودفع الغوغاء لمنع الانتقال السلمي للسلطة، وتقويض إرادة الشعب".





وتابع: "لا يوجد أي شيء. لا يوجد شيء غير أمريكي أكثر من ذلك.. لا يوجد شيء أكثر نقيضًا لديمقراطيتنا أكثر من ذلك. إنها إهانة لأجيال الوطنيين الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن حكومتنا".





وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي ، ترامب ، من تهمة التحريض على التمرد الموجهة إليه ، بسبب اقتحام الكونجرس.

وصوت 57 عضوًا بمجلس الشيوخ، بينهم 7 أعضاء جمهوريين، لصالح إدانة ترامب، مقابل تصويت 43 عضوًا لتبرئته، ويتطلب قرار الإدانة الموافقة بأغلبية الثلثين، أي 67 عضوًا على الأقل.



