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فن

مروة ناجي: أم كلثوم حالة خاصة وشهرتي من أغنية برضاك

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:31 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت المطربة مروة ناجى، إن أم كلثوم تمثل حالة خاصة لها منذ الصغر، وأن أول مرة في حياتها تعرف أنها تغني بشكل جيد حينما دخلت الأوبرا وغنت لأم كلثوم، كما حققت نجاحا كبيرا في أحد برامج المسابقات الغنائية عندما قدمت أغنية "برضاك". 

وأضافت مروة خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: أكتر أغنية بحبها وبتتطلب مني كثيرا في الحفلات لكوكب الشرق أم كلثوم هي أغنية فكرونى.

وعلي جانب آخر أشارت مروة ناجي إلى أن المطربة نجاة تتميز برقة الإحساس، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مدرسة نتعلم منها، قائلة:  لو كنت قابلته كنت هغنى ليه هان الود وفكرونى وليلة حب".
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