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أخبار العالم

جونسون يرأس اجتماعا لـ «السبع الكبار» لمناقشة أزمة لقاحات كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:10 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيستضيف اجتماعًا افتراضيًا لقادة مجموعة السبع الأسبوع المقبل للدعوة إلى اتخاذ إجراءات لضمان التوزيع العالمي المتكافئ للقاحات فيروس كورونا ومنع الأوبئة في المستقبل.

وبحسب "رويترز"، قال داونينج ستريت إن اجتماع قادة مجموعة الدول السبع الغنية يوم الجمعة هو الأول منذ أبريل من العام الماضي، وسيكون أول مشاركة رئيسية متعددة الأطراف لجو بايدن كرئيس للولايات المتحدة.

وأضاف: "تكمن الحلول للتحديات التي نواجهها - بدءًا من المهمة الضخمة لإيصال اللقاحات إلى كل دولة، إلى الكفاح لعكس الضرر الذي لحق بأنظمتنا البيئية وقيادة التعافي المستدام من فيروس كورونا - في المناقشات التي نجريها مع أصدقائنا و شركاء في جميع أنحاء العالم".

وقال مكتب جونسون إنه سيدعو مجموعة السبع للعمل على نهج عالمي للأوبئة، مثل تصميم نظام إنذار مبكر ، والذي من شأنه أن يضع حدًا "للسياسات القومية والانقسامية التي شابت الاستجابة الأولية لفيروس كورونا".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن سياسة "أنا أولا" تجاه اللقاحات من قبل الدول الغنية قد تترك أفقر الناس وأكثرهم عرضة للخطر، بينما تسمح أيضًا بوضع يمكن أن يستمر فيه الفيروس في الانتشار والتحول.

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