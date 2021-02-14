امرأة خارقة تدفع شاحنة ألبان عالقة في الجليد .. والشركة تمنحها مكافأة ضخمة| فيديو





خلال العاصفة دارسي، ظهرت المرأة وتدعى «شارلين ليزلي» 33 عامًا، في مقطع فيديو وهي تدفع شاحنة حليب جراهام العملاقة في شارع مغطى بالثلوج في كاودنبيث بـ فايف.





كانت شارلين عاملة السوبر ماركت متوجهة إلى أحد المتاجر عندما رأت شاحنة ألبان، في ورطة وطلبت من أحد الجيران أن يعتني بـ أطفالها الثلاثة بينما أسرعت هي لمساعدة الشاحنة.





تظهر اللقطات شارلين تساعد في دفع الشاحنة أعلى التل وسط استمرار تساقط الثلوج، ولتوجيه الشكر لجهودها البطولية، قامت شركة Graham's بمنحها عامًا من منتجات الألبان المجانية ووصفت لفتتها بأنها "لطيفة للغاية".





قالت شارلين التي استلمت المكافأة برفقة ابنتها ريهانا البالغة من العمر 10 أعوام وهنتر البالغة من العمر عامين، : "لا استطيع التوقف دون مساعدة عندما أرى شخصًا في ورطة".





وأضافت: "بعد رؤية الفيديو أعتقد أن ما فعلته كان خطيرًا حقًا، لكن لحسن الحظ صعدت شاحنة جراهام بأمان إلى أعلى التل بعد دفعي لها، في تلك اللحظة لم أفكر في نفسي حقًا، أردت المساعدة فقط".





وتابعت: كانت عجلات الشاحنة الأمامية تدور، وهي عالقة في الثلج، عندها ظهرت جارتي، فطلبت منها أن تراقب الأطفال والكلب حتى أدفعه من الخلف.





ولم تتخيل شارلين أن الشركة ستعوضها بإمدادات من الحليب لمدة عام كامل، وقالت: "لم أتوقع تلك المكافأة فمن الواجب على أي شخص المساعدة إذا رأى آخر في مأزق".





مساعدة الآخرين إذا وقعوا في مأزق، واجب إنساني، وهو مبدأ اتبعته "امرأة خارقة" ظهرت في مقطع فيديو تدفع شاحنة ألبان ضخمة على الطريق أعلى تل جليدي في بريطانيا، مما دفع الشركة لمنحها مكافأة كبرى.