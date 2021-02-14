عاش ثابتا ومات بطلا .. 16 عاما على وفاة أسطورة الأهلي ثابت البطل

16 عاما مرت على وفاة أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية وهو ثابت البطل نجم الأهلي وأحد رموزه في مركز حراسة المرمى، حيث ولد عام 1953 وتوفي يوم 14 فبراير 2005 عقب إصابته بمرض سرطان البنكرياس.





ويرصد موقع صدى البلد أبرز المحطات في مشواره





ولد البطل في محافظة الجيزة، وتحديدًا في مدينة الحوامدية في 16 من سبتمبر عام 1953، واستهل مشواره مع الساحرة المستديرة ضمن فريق سكر الحوامدية في مركز الهجوم بالجناح الأيسر ولكن الصدفة لعبت دورها عقب تعرض حارس مرمى فريقه للإصابة، ليبدأ البطل رحلة تألقه.





اكتشفه الكشاف “عبده البقال” في أثناء قيامه بمهام عمله في التنقيب عن المواهب القادرة على ارتداء قميص النادي الأهلي لينضم ثابت البطل إلى الأهلي في عام 1972.





بطولات ثابت البطل





حقق البطل على مدار مشواره الكروي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي امتد إلى 17 موسمًا كرويًا، 11 لقبًا للدوري، و7 ألقاب لكأس مصر، إضافة إلى لقبين لدوري أبطال إفريقيا، وثلاثة ألقاب لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، ولقبًا لكأس الأفرو-آسيوية.





تقلد ثابت البطل شارة قيادة الأهلي، عقب اعتزال محمود الخطيب عام 1987، ليصبح واحدًا من الذين تقلدوا شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





مسيرة ثابت البطل الدولية

استهل الراحل مسيرته مع النجومية من خلال منتخب مصر، بعدما شارك في صفوف الفراعنة ببطولة القنيطرة الودية قبل ظهوره الرسمي مع الأهلي.





شارك البطل بقميص المنتخب في العديد من البطولات الإقليمية والعالمية، وكان صاحب دور البطولة المطلقة في استعادة مصر لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986، بعد غياب طويل إلى جانب مشاركته في بطولة كأس العالم 1990.









العمل كإداري:.

عقب اعتزال ثابت البطل، اتجه للعمل مدربًا لحراس المرمى، قبل أن يتم اختياره من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي لشغل منصب مدير الكرة، ليقدم نموذجًا إداريًا أهلاويًا يشار إليه بالبنان بعد أن وضع شعار “الأهلي فوق الجميع” في صلب قراراته، وترك البطل منصب مدير الكرة، وعندما كلفه مجلس الإدارة بتولي منصب مدير الكرة مجددًا، هرولَ ليلبي نداءَ الأهلي، مُضحيًا بالامتيازات المادية التي كان يحصل عليها قائلًا: “الأهلي صاحب الفضل على الجميع”.





مقولات ثابت البطل التاريخية

وعندما رحل بعض نجوم الفريق وقالوا إن الأهلي لن يحقق بطولات، قال البطل مقولته التاريخية “إذا كان رحيل هؤلاء عن النادي الأهلي سيحرمه من البطولات فليقفل الأهلي أبوابه فورًا.. النادي الأهلي لا يقف على أحد”، حسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي.