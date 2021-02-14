بعد الإضافات الجديدة .. مواصفات وأسعار سيتروين C5 في مصر.. صور

كشف وكيل سيتروين الفرنسية في مصر عن إضافة بعض التجهيزات في موديل سيتروين C5 إيركروس موديل 2021 بالنسبة للإضافات الجديدة فشملت جميع فئات سيتروين حيث جاءت الفئة الأولى بإضاءة نظام إيكو بدلا من نظام الهالوجين أما الفئة الثانية بمسند رأس متحرك باتجاهين بعد أن كانت تقدم بـ4 إتجاهات فقط، والفئة الثالثة جاءت بمقاعد لونها اسود بدلا من اللون التي كانت عليه قبل ذلك وهو البني .





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وجاءت أسعار سيتروين C5 كالتالي :

429,000 جنيه للفئة الأولى

497,000 جنيه للفئة الثانية

547,000 جنيه للفئة الثالثة







































































السيارة تعتمد على محرك توربيني مكون من 4 إسطوانات وسعة 1.6 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة ، وهو مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات .يبدأ تسارع السيارة من الثبات حتى 100 كيلو متر في الساعة وذلك خلال 9.9 ثانية ، ولكن تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلو متر في الساعة، السيارة خماسية الأبواب والمقاعد تقف على عجلات رياضية ، وتصل مساحة التخزين إلى 720 لتربالنسبة لطول السيارة 4.5 متر وعرضها 2.099 متر وارتفاعها 1.670 متر بينما قاعدة العجلات 2730 ملم ،يبلغ طول السيارة 4.5 مترًا وعرضها 2.099 مترًا وارتفاعها 1.670 مترًا، بينما قاعدة عجلاتها 2730 ملم.بالنسبة لوسائل الامان في السيارة فالسيارة تتمتع بـ 6 وسائد وستائر هوائية لحماية الركاب ، مع نظام فرامل مانعة للإنغلاق abs ، ومن داخل السيارة فيتوفر بها عدادات رقمية من أجل عرض البيانات أمام السائق قياسها 12.3 بوصة ، ومقاعد بخاصية التحكم الكهربائي .تتمتع السيارة أيضا بوسائل الترفيه، وأبرزها شاشة لمسية قياس 8 بوصة ، مشغل أقراص مدمجة ، وتوصيل USB ، وخاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف السيارة بضغطة زر، مع خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا بتقنية البلوتوث مع عجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في بعض الوظائف ، مثل مكيف الهواء الاوتوماتيك.