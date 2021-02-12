أسعار ومواصفات سيتروين C3 الجديدة في السوق المصرية.. صور

كشف وكيل سيتروين في مصرعن إضافة بعض التجهيزات الجديدة لموديل ستروين C3 2021، إير كروس الرياضية متعددة الاستخدامات، وشملت هذه التجهيزات جميع فئات سيتروين ،حيث جاءت الفئة الأولى منها بشاشة كونسول مقاس 7 بوصة، وشاشة تعمل باللمس للتكييف بعد أن كانت تعمل يدويا .





أما الفئة الثانية فأصبحت بمسند يد للسائق الأمامي، كما كانت في السابق، والفئة الثالثة أصبحت تقدم ركن امامية على عكس ماكانت عليه ، كما تتوفر السيارة بمحرك توربيني صغير مكون من 3 إسطوانات بسعة 1.2 لتر ، ومرتبط بنقا حركة اوتوماتيك أقصى 205 نيوتن متر .





تسارع السيارة يبدأ من الثبات بسرعة 100 كيلو مترا في الساعة خلال 11.8 ثانية ، وتستهلك في المتوسط 6.6 لتر لكل 100 كيلو متر .





بالنسبة بمواصفات الامان فالسيارة تحتوي على 6 وسائد وستائر هوائية ، مع نظام فرامل مانع للانغلاق ، وبرنامج EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا ، مع برنامج التوازن الإلكتروني ESP، كاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الإطارات.





من أهم الكماليات أيضا في السيارة هي شاشة لمسية 7 بوصة ، ومثبت سرعة ، مع مشغل أقراص مدمجة ، ومدخل توصيل USB، ومرايا جانبية كهرباء .





تتوفر في السيارة خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكي بتنقية بلوتوث ، وعجلة قيادة يمكن من خلالها التحكم في بعض الوظائف ، مثل مكيف هواء اوتوماتيك ومساحات أمامية .





وجاءت أسعار ستروين كالتالي

الفئة الأولى تبدأ من 304,900

الفئة الثانية تبدأ من 334,900

الفئة الثالثة تبدأ من 374,900



