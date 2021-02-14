هاني شاكر في التحضيرات الأخيرة لحفل عيد الحب بـ الأوبرا.. صور

نشر أمير الغناء العربى ونقيب الموسيقين هانى شاكر صورا جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهر هاني شاكر في التحضيرات الأخيرة وبروفة حفل عيد الحب والمقرر احياؤها اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح دار الاوبرا المصرية.





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من ناحية أخرى، طرح هانى شاكر، مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، وألحان وليد وتوفيق، توزيع باسم منير، وإخراج هنا حافظ.





وتنظم دار الاوبرا برعاية إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ورئاسة الدكتور مجدي صابر، سلسلة حفلات بمناسبة "عيد الحب"؛ على مدار خمس ليالٍ متتالية، بمشاركة ١٥ مطربا وموسيقيا من مصر والوطن العربي.



