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أخبار البلد

أهم الأخبار.. قرار عاجل من السعودية بشأن كورونا.. ووزير التعليم ينفي صحة الخطة المسربة للامتحانات

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:26 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج  423 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134638 حالة حتى اليوم.

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أنباء تسريب خطة عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول قبل إعلانها من جانب وزير التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الخامسة من مساء اليوم الأحد.

أمرت جهات التحقيق بندب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية، لمعاينة وأخذ عينات من موقع حريق التهم محل أخشاب بمنطقة الدرب الأحمر لبيان أسباب اندلاعه وهل هناك شبهة جنائية من عدمه.

يعرف الجميع أن كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، ومن يعرف متى أو كيف حدث ذلك نادر جدا، والأكيد أن شعبيتها بالضرورة جعلتها أكثر من مجرد لعبة، لترتبط بجميع مناحي الحياة تقريبا، ولا سيما السياسة.

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

حكت المطربة أصالة عن إحساسها في أول فترة بعد انفصالها، قائلة إن بداية انفصالها كانت بحاجة إلى دكاترة وأصحاب للفضفضة لأنها كانت نقلة بالنسبة لها، لأن الألم مثل الرصاصة، على حد تعبيرها. 

أجاب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال "هل نصل رحم من ظلمنا أو جار على حقنا؟.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، قرارا عاجلًا بشأن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

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