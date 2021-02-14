أهم الأخبار.. قرار عاجل من السعودية بشأن كورونا.. ووزير التعليم ينفي صحة الخطة المسربة للامتحانات

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 423 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134638 حالة حتى اليوم.



