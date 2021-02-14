علي جمعة: عدم الرد على الهاتف المحمول من أنواع قطع الرحم .. فيديو

أجاب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال "هل نصل رحم من ظلمنا أو جار على حقنا؟.





وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن أقل نوع من أنواع صلة الرحم هو عدم إيقاع الأذية، فهي أقل درجة من درجات صلة الرحم، وهي عدم توقيع الأذى والضرر للغير، سواء على حق أو باطل.





وأشار إلى أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن يظلم غيره أو ينتقم منهم ويوقعهم في مشكلات هي بريئة منها فلهم الويل من عند الله.





وذكر أنه من الممكن صلة الرحم بالاتصال للمعايدة في المناسبات حتى لو كانت النفوس تحمل من بعضها، منوها أن السلام يذيب الثلج بين الناس.





وأشار إلى أن عدم الرد على الهاتف المحمول يعد من باب قطع الرحم، حتى لو كان هناك غضب من الطرف المتصل، مستشهدا بقوله تعالى {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}.



