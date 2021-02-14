ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

علي جمعة: عدم الرد على الهاتف المحمول من أنواع قطع الرحم .. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:49 ص
د على جمعة
د على جمعة
Advertisements
محمد شحتة
أجاب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال "هل نصل رحم من ظلمنا أو جار على حقنا؟.

وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن أقل نوع من أنواع صلة الرحم هو عدم إيقاع الأذية، فهي أقل درجة من درجات صلة الرحم، وهي عدم توقيع الأذى والضرر للغير، سواء على حق أو باطل.

وأشار إلى أن الظلم ظلمات يوم القيامة، فمن يظلم غيره أو ينتقم منهم ويوقعهم في مشكلات هي بريئة منها فلهم الويل من عند الله.

وذكر أنه من الممكن صلة الرحم بالاتصال للمعايدة في المناسبات حتى لو كانت النفوس تحمل من بعضها، منوها أن السلام يذيب الثلج بين الناس.

وأشار إلى أن عدم الرد على الهاتف المحمول يعد من باب قطع الرحم، حتى لو كان هناك غضب من الطرف المتصل، مستشهدا بقوله تعالى  {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا}.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة خارقة تدفع شاحنة ألبان عالقة في الجليد .. والشركة تمنحها مكافأة ضخمة| فيديو

بقوة 7.3 ريختر.. لحظة اهتزاز المباني من شدة الزلزال في اليابان| فيديو

مدحت صالح ومي فاروق يتألقان في ثالث أيام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية