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أخبار العالم

قرار عاجل من السعودية بشأن إجراءات فيروس كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:20 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، قرارا عاجلًا بشأن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إنه تقرر تمديد  العمل بالإجراءات الاحترازية مدة 20 يوما إضافيًا للتجمعات البشرية.

وقال المصدر: "إلحاقًا بالبيان الصادر في 3 فبراير 2021، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصًا مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة (20) يومًا إضافيًا بدءًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الأحد ليكون الإجمالي (30) يومًا قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي".

وأوضحت الوكالة أنه بناء على القرار، فإنه لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصًا، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.

وأضافت: "إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية. تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية".

وأشار المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

وتابع أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.
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