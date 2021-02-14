حكام مباريات اليوم الأحد في دور الـ 32 من كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر اليوم، الأحد.









وجاءت الاطقم التحكيمية على النحو التالي:





مباراة الاتحاد السكندرى والنجوم المقرر إقامتها على ملعب استاد حرس الحدود المكس



محمود وفا حكما للساحة على أن يعاونه ثنائى المساعدين محمد الحاج ومحمد المصري وحكما رابعا حسام جمال.









مباراة الإنتاج الحربي وكوكاكولا على ملعب استاد المقاولون العرب

محمد التابعي حكما للساحة ويساعده الثنائى سامح شعبان وأحمد سالم المأذون وحكما رابعا راضى ضرار









مباراة الإسماعيلي ولافيينا على ملعب استاد السويس الجديد

صبرى إبراهيم حكما للساحة وثنائى المساعدين وليد حميد وعلى محمد على وحكما رابعا إسلام موسى.









يذكر أن دور الـ 32 ببطولة كأس مصر لن يتم الاستعانة خلال مجريات لقاءاتها بتقنية الفيديو المعروفة بـ var أو الحكام الحاصلين على الرخصة.