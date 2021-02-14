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منوعات

أحضروا خفافيش .. سر جديد عن أصل تفشي فيروس كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:57 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا وأصوله، حصل مختبر ووهان على براءة اختراع لأقفاص لتحمل الخفافيش الحية الاختبار قبل أشهر فقط من بدء انتشار الفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إن التسرب من المعهد كان ``غير مرجح بدرجة كبيرة '' ،لكنها أعطت بعض المصداقية للنظريات التي تشير إلى أن الفيروس ربما دخل الصين عن طريق اللحوم المجمدة، وتؤكد هذه الرواية الحكومة الصينية

ويُزعم أن معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) قد قدم براءات اختراع لأنظمة "أقفاص تربية الخفافيش" وأنظمة "التربية الاصطناعية '' قبل أقل من 12 شهرًا من ظهور فيروس كورونا لأول مرة في ديسمبر 2019، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

خضعت WIV للتدقيق الدولي حيث كان معروفًا أنها كانت تجري تجارب على فيروسات الخفافيش، وتقع على بعد أميال فقط من نقطة الصفر في كوفيد.

معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) قد قدم طلبًا في يونيو 2018 للحصول على براءة اختراع "أقفاص تربية الخفافيش" والتي ستكون "قادرة على النمو الصحي والتكاثر في ظل ظروف اصطناعية".

وبحسب ما ورد تم منح براءة الاختراع في يناير 2019 - قبل 11 شهرًا من إعلان بكين عن ظهور الحالات الأولى للفيروس في المدينة على بعد أميال قليلة من المعهد.

ويثير الكشف الجديد عن أقفاص الخفافيش المزيد من الأسئلة حول العمل الذي كان يقوم به العلماء الصينيون، بقيادة الدكتور شي جينجلي ، المعروف باسم باتومان، في الأشهر التي سبقت الوباء.

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