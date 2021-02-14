إصابة أكثر من 100 شخص جراء زلزال قوي يضرب شمال شرق اليابان

أُصيب أكثر من 100 شخص جراء زلزال قوي بلغت شدته 3ر7 درجة على مقياس ريختر شمال شرق اليابان، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والمياه وتعليق القطارات السريعة.









وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم، الأحد، أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا في الزلزال الذى وقع الليلة الماضية، ولم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).









وتواترت أنباء عن وقوع إصابات في مقاطعتي فوكوشيما ومياجي و6 أخرى، بما في ذلك تشيبا وكاناجاوا وسيتاما، وجميعها مجاورة للعاصمة طوكيو، وشعر السكان بالزلزال في عدة مناطق أخرى من بينها العاصمة.









ونتيجة الزلزال، فاضت مياه من حوض تخزين وقود نووي مستنفد في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة، والتي عانت من انهيارات نووية ناجمة عن زلزال وتسونامي هائل ضرب المنطقة قبل 10 سنوات، لكنها لم تتسرب، وفقًا لمشغلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، ولم تبلغ المرافق النووية الأخرى عن أي اختلالات حتى الآن.







