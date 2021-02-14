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أخبار العالم

وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء العملية العسكرية شمال العراق

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:09 ص
وزير الدفاع التركي
وزير الدفاع التركي يعلن انتهاء العملية العسكرية شمال العراق
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دعاء أبوهشيمة
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد، انتهاء العملية العسكرية في شمال العراق.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال وزير الدفاع التركي إنه تم الانتهاء من عملية "مخلب النسر-2" العسكرية؛  التي استهدفت حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق.

وأكد الوزير التركي أن العملية أسفرت عن مقتل 50 من مقاتلي الحزب، الذي تصنفه تركيا على أنه إرهابي، فيما لم يذكر خسائر القوات التركية.

ومن جانبه، أعلن حزب العمال الكردستاني أن قواته قتلت 30 جنديا تركيا في هذه العملية، التي استمرت لأربعة أيام.

وأعلنت تركيا عمليتها العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في جبل غارة بمحافظة دهوك بإقليم كردستان، يوم الخميس الماضي.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية باحترام سيادة العراق وانتقدت العملية العسكرية التركية التي طالت أرضًا عراقية بدون استشارة حكومة البلاد.

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