ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لضبط المخالفات.. حملة مكبرة على الأسواق بجنوب الأقصر.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:40 ص
الحملات على الأسواق
الحملات على الأسواق
Advertisements
شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر بناء على تعليمات إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة والطب البيطري ومكتب السلامة الصحية وإدارة تموين إسنا وإدارة شئون البيئة وإدارة التفتيش المالي والإداري و إدارة الإشغالات وإدارة تفتيش الأغذية. 

وأسفرت الحملة التي استهدفت قرية الحلة عن تحرير ٦ محاضر مخالفة ارتداء كمامة و ٦ محاضر ذبح خارج السلحانة وضبط ٧ مخالفات تموينية وضبط ٩٤٢ علبة سجاير وتم اعدام ٧ كيلو اغذية منتهية الصلاحية   وتحرير ٥ محاضر إشغال طريق.

شارك بالحملة المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز ، و النقيب جمال ممدوح رئيس وحدة المسطحات، و الدكتور أسامة عبد الخالق مدير الطب البيطري، و المهندس هشام محمد مدير السلامة الصحية و محمد هوارى مسئول إدارة التموين، والأمين كامل القاضي وحدة مسطحات إسنا.
لضبط المخالفات.. حملة مكبرة على الأسواق بجنوب الأقصر.. صور
لضبط المخالفات.. حملة مكبرة على الأسواق بجنوب الأقصر.. صور
لضبط المخالفات.. حملة مكبرة على الأسواق بجنوب الأقصر.. صور
لضبط المخالفات.. حملة مكبرة على الأسواق بجنوب الأقصر.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تغريم 16 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة.. ومصادرة 15 شيشة بالأقصر.. صور

حملة مكبرة بجنوب الأقصر للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ..صور

تنفيذ 17 إزالة وضبط 23 شيشة في الأقصر.. صور

تحرير 65 محضر عدم ارتداء كمامة بالأقصر

بيطرى الأقصر يضبط لحوم دجاح فاسدة في حملة تفتيش على المحلات

حملة مكبرة على الأسواق والمخابز بجنوب الأقصر .. صور

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. مليون دولار.. سرقة مبالغ مالية ضخمة من فنان شهير

فوائد القهوة بالليمون.. وأهم 7 معلومات عنها

سعر الذهب اليوم 14-2-2021

قبل الامتحانات.. 3 مشكلات تؤثر على شبكة الواي فاي وكيفية حلها

هل يجوز الاقتراض من البنك لتشطيب شقة أو شرائها ؟ .. أمين الإفتاء يجيب

نيوزيلندا تعلن العثور على بؤرة جديدة لفيروس كورونا على أراضيها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا