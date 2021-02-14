لضبط المخالفات.. حملة مكبرة على الأسواق بجنوب الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر بناء على تعليمات إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة مكبرة على الأسواق بالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة والطب البيطري ومكتب السلامة الصحية وإدارة تموين إسنا وإدارة شئون البيئة وإدارة التفتيش المالي والإداري و إدارة الإشغالات وإدارة تفتيش الأغذية.





وأسفرت الحملة التي استهدفت قرية الحلة عن تحرير ٦ محاضر مخالفة ارتداء كمامة و ٦ محاضر ذبح خارج السلحانة وضبط ٧ مخالفات تموينية وضبط ٩٤٢ علبة سجاير وتم اعدام ٧ كيلو اغذية منتهية الصلاحية وتحرير ٥ محاضر إشغال طريق.



