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رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة الوصافة أمام وست بروميتش

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:43 ص
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
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محمد السعيد
يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره وست بروميتش، اليوم الأحد على ملعب ذا هاوثورنس، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لاستعادة وصافة الدوري الإنجليزي من ليستر سيتي.

على الجانب الآخر يتسلح وست بروميتش بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام شياطين مانشستر، تمنحه دفعة قوية خلال الفترة المقبلة لتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب البريميرليج.

كان مانشستر يونايتد تعادل مع إيفرتون 3 - 3، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري الإنجليزي،  بينما خسر وست بروميتش من توتنهام بهدفين دون رد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 12 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، ساوثهامبتون مع وولفرهامبتون، آرسنال مع ليدز يونايتد، إيفرتون مع فولهام.
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