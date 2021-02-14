الجرين بيز وزهرة الكلا.. تعرف على أحدث صيحات بوكيهات الفلانتين.. فيديو

قال ماجد محمد، بائع ورد، إنه يعمل بمجال بيع الزهور منذ 7 سنوات لافتا إلى أنه يتم التجهيز لعيد الحب بأخذ "أوردرات" من المواطنين قبل الاحتفال بأسبوع وذلك تخفيفا لضغط العمل فى هذا اليوم.





وأضاف "ماجد"، خلال تقرير أذاعه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه يتم عمل "أوردرات" أون لاين للزبائن ويتم تنفيذه حسب ما يختاره العميل، مشيرا إلى أن تجهيز بوكيه الورد يعتمد فى الأساس على ذوق اختيار الألوان.





وأشار إلى أن طريقة تنسيق بوكيه الورد أصبحت تعتمد بإدخال الشوكولاتة مع الورد، بالإضافة لبوكسات بورد مصبوغ طبيعى مع إضافة الورد الأحمر وزهرة الأوركيد والتوليب، مؤكدا أن اللون الأحمر يكون أساسيا فى بوكيه الورد مع استخدام أزهار الجرين بيز وزهرة الكلا الصفراء المستوردة والتى تعيش 20 يوما ، لافتأ إلى أن الورد بصفة عامة يعيش من أسبوع : 15 يوما.





وتابع أن وضع الماء والسكر لا يطيل عمر الورد ولكنها فقط تحافظ على لون ونظافة الورد تجنبا لعدم تلويثها، لافتا إلى أن هناك "بوكسات" صغيرة توضع بداخلها هدايا وشوكولاتات.