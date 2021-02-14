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فن

فى عيد الحب .. أحمد فلوكس يوجه نصيحة مهمة للمتزوجين

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:31 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة لمتابعيه فى عيد الحب، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر «فلوكس» صورة رومانسيه له بصحبة زوجته وعلق عليها قائلًا:" لكل المحبين خصوصا المتزوجين عيشو الحب.. تمتعو ببعضكم.. عانقو بعضكم البعض تجاوزو الخلافات ولو مؤقتا.. لاشيء كامل في الحياة.. مع بعض التنازلات تستطيعو أن تكملو بعضكم انظروا إلى ملامح بعضكم جيدا .. اعيدو الدفىء إلى علاقتكم من جديد فلا نعلم من سيرحل أولا.. فالحياة أصبحت مخيفة على الأقل لونوها بالحب.. يا رب كل يوم يكون عيد حب عليكم".

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة. 

ويصور أحمد فلوكس حاليا، مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ،ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 . 

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
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