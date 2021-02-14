بتدخل من الوزير.. انفراجة في أزمة الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

يبدو أن أزمة الحجز على أرصدة نادى الزمالك فى البنوك بقرار من التأمينات فى طريقها للحل خلال الساعات القليلة المقبلة بعد التطورات التى شهدتها فى الأونة الأخيرة.



وعلم " صدى البلد " أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تدخل من أجل مساعدة مجلس إدارة الزمالك الحالى فى حل الأزمة للحفاظ على استقرار الكيان الأبيض.



ويبذل مجلس الزمالك الحالى بقيادة عماد عبدالعزيز جهودا جيدة خلال الساعات الماضية بالتواصل مع وزير الرياضة وعدد من الجهات من أجل حل الأزمة فى أسرع وقت ممكن للحفاظ على استقرار الأبيض.



وكانت التأمينات قررت الحجز على أرصدة الزمالك بسبب مديونيات لها وصلت إلى 209 ملايين جنيه.



وعلى الجانب الآخر، علق الإعلامى أحمد شوبير على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع مولودية الجزائر فى المباراة التى أقيمت بينهما أول أمس الجمعة فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "تعادل الزمالك مع مولودية مفاجأة كبيرة وغير متوقعة لأن الزمالك كعبه عالي على جميع الأندية الجزائرية".





وأضاف: "لاعبو الزمالك لم يقصروا أمام مولودية الجزائر، عملوا كل حاجة في الكرة لكن لم يسجلوا" .





وتابع: "مجموعة الزمالك صعبة جدا ولا بد من تركيز لاعبي الزمالك فى المواجهات المقبلة من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل لمسابقة دوري أبطال إفريقيا".