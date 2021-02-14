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أخبار العالم

الأردن.. اتفاق حكومي على مراقبة وضع كورونا وتشديد الرقابة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:40 ص
الأردن
الأردن
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قسم الخارجي
ترأس رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اجتماعا، للجنة الإطارية العليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، استمعت اللجنة إلى إيجاز قدمه وزير الصحة نذير عبيدات، ومسؤول ملف كورونا وائل الهياجنة حول تطورات الوضع الوبائي في الأردن.

وفي ضوء الإيجاز، ناقشت اللجنة الخيارات المطروحة أمامها للتعامل مع الحالة الوبائية في ظل المتغيرات الجديدة، وتم الاتفاق على مراقبة الوضع الوبائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء الأردني، الوزارات والجهات ذات العلاقة لتشديد الرقابة على التزام الأفراد والمنشآت بإجراءات الوقاية والسلامة العامّة.

وناقشت اللجنة المستجدات المتعلقة بإجراءات التطعيم، خاصة فيما يتعلق بجهود توفير المزيد من التطعيمات من مصادر متعددة، وتكثيف الاتصالات مع الشركات والدول المنتجة لها.
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