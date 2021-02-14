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أخبار العالم

الكشف عن موعد وصول الدفعة الثانية من لقاح فايزر واسترازينيكا للكويت

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:59 ص
الكشف عن موعد وصول
الكشف عن موعد وصول الدفعة الثانية من لقاح فايزر واسترازينيكا
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دعاء أبوهشيمة
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة الكويتية عن موعد وصول الدفعة الجديدة من لقاح "فايزر" المضاد لـ«كوفيد-19» إلى الكويت، مشيرة إلى أنه من المنتظر وصولها فجر غد، الاثنين، وذلك لاستكمال حملة التطعيمات التي تنظمها وزارة الصحة للتلقيح ضد الفيروس.


وفي تصريح خاص لصحيفة "الأنباء" الكويتية، قالت المصادر إنه سيتم تحديد اجتماع قريبا بين وزارة الصحة والوكيل المحلي والشركة المصنعة للقاح "استرازينيكا" التابع لجامعة اكسفورد لاعتماد كمية وموعد الدفعة الثانية من اللقاح المقرر أن تصل إلى الكويت.


وحول ترخيص لقاح جديد للاستخدام الطارئ بعد لقاح «فايزر» و«استرازينيكا»، أفادت المصادر بأنه إلى الآن لم تتم مناقشة إدراج أو ترخيص أي لقاح جديد للاستخدام الطارئ، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تتابع عن كثب الدراسات والبيانات والمعلومات الصحية والعالمية الخاصة باللقاحات وتدرسها جيدا قبل ترخيص أي لقاح جديد للاستخدام الطارئ.


وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، توقع الانتهاء من تطعيم الجزء الأكبر من المسجلين لأخذ لقاح كورونا خلال فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر.


وفيما أشار الوزير الكويتي خلال زيارته مركز المسايل الذي تم بدء العمل به للتطعيم إلى وجود شح في مسألة توريد اللقاحات، أعرب عن أمله بأن يتم تطعيم كل الكويتيين المسجلين خلال فترة شهرين إلى ثلاثة أشهر في ظل القدرة الاستيعابية لمراكز التطعيم التي تصل إلى نحو 300 ألف جرعة شهريًا، مجددًا الإعراب عن الأمل في استمرار توريد اللقاحات للتمكن من تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
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