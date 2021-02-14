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رياضة

عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته عبر تويتر

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر حارس مرمى منتخب مصر المعتزل عصام الحضري، فيديو جديدا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق الحضرى على الفيديو قائلًا: "حبيبة قلبي  اخر العنقود كبرت سنة كل سنة وانتي طيبة يا احلى شايان والعمر كله ليكي يا رب وانتي منورة حياتنا يا سكر العائلة يا قمر".


وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.


وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا
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