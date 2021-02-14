السجن عامين لشخص متهم بالانضمام إلي جماعة الإخوان الإرهابية بمنيا القمح

أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية حكمها بالسجن عامين لشخص متهم بالانضمام إلي جماعة الإخوان الإرهابية وعقده لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ألقت القبض على "نوح ص " بدائرة مركز منيا القمح، متهم بالانضمام إلي جماعة الإخوان الإرهابية، وعقده لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.





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إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

تم التحفظ على المتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4077 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح وإحالته إلى نيابة جنوب الشرقية.

ومن جانبها فقد قررت نيابة جنوب الشرقية، إحالة المتهم محبوسا إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم بالحبس لمدة عامين.

وعلي جانب أخر فقد أصيب 16 شخص بكدمات وكسور وإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى، بطريق " ههيا- أبوكبير" أمام قرية الفريدية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزى، وحالة واحدة طلبت نقلها الي أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق وجاري تقديم الرعاية الطبية وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية ، إخطارا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق "أبوكبير- ههيا" ، أمام قرية الفردية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا، إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ميكروباص بسيارة ملاكى ، وأسفر الحادث عن إصابة 16 شخص بكدمات وكسور.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ههيا لتلقى الإسعافات الأولية وحالة واحدة طلبت نقلها الي احد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرير المحضر اللازم.