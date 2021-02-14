لنقل 3971 راكبا.. مصر للطيران تسير اليوم 50 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الأحد، 50 رحلة جوية تنقل على متنها 3971 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 50 رحله جوية بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من ندچمينا، كازابلانكا، لاجوس، ابوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، ميلانو، امستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، عمان، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس ابابا، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و مرسي علم، و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3971 راكب.



