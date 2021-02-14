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محافظات

محافظ الدقهلية يعلن طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بميت غمر

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:46 م
طرح المرحلة الثانية
طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب
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همت الحسينى
اعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية فى بيان لها اليوم الاحد انه بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فإنه تم طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر وأن المنطقة المشار إليها تصلح لإقامة مشروعات الصناعات المعدنية والهندسية ومشروعات متنوعة.

واكد البيان ، ان ذلك يأتي فى اطار اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاستثمار والمستثمرين ،و تنفيذا لتوجيهات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة  الاستثمارات ودعم المستثمرين بالمحافظات.

وأضاف البيان ، ان المساحات المتاحة لإقامة المشروعات تبدأ من 144 متر مربع وحتى 576 متر مربع ، وان المحافظة بكامل اجهزتها تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين بهدف دعم الاستثمار وإقامة المشروعات الاستثمارية التي هي عصب التنمية والوسيلة المثلي لخلق فرص العمل للشباب والمواطنين بالمحافظة .

 وأشار البيان الى انه يتم التعاقد بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر: بنظام الايجار لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط وذلك وفقا لإعلان هيئة الاستثمار .
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