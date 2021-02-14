بتكلفة 150 مليون جنيه .. محافظ الشرقية يتفقد إنشاء محطة معالجة صرف صحي أولاد سيف

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه عدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية أعمال تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأولاد سيف بطاقة استيعابية 10 ألاف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه.





وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام و اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس وأعضاء برلمان شباب الشرقية ، و للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة قرى الوحدة المحلية بأولاد سيف.

وقدم المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي شرحًا تفصيليا لمحافظ الشرقية ومرافقيه عن مراحل تنفيذ الاعمال بمحطة المعالجة ، حيث تمت الإشارة إلى أن نسبة تنفيذ الاعمال المدنية بالمشروع بلغت 40%، وشبكات الانحدار إلي 85 % ,لخدمة 8 قري بنطاق المركز، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.

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وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمحطة للوقوف على نسب التنفيذ بها، مؤكدًا حرصة الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.

شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل وتنفيذ المواصفات المحددة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع.

أوضح محافظ الشرقية أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي ما بين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة إجمالية مليار و493 مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز طب الأسرة بالعزيزية التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، يرافقه مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط، والرعاية الأساسية، والإدارة الهندسية، والتفتيش المالى والإداري بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، ومدير المستشفى.

تفقد وكيل الوزارة سير العمل بالمركز، والخدمات الطبية الأولية المقدمة للمواطنين، ووحدة الكلي الصناعي، ووجه وكيل الوزارة بعمل دراسة لنقل مرضي الكلي الكائنين بالقرب من قرية العزيزية من قسم الكلي بمستشفى منيا القمح إلي وحدة الكلي بالعزيزية، مع زيادة عدد الشيفتات بالوحدة، كما تفقد شبكة الغازات.

قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه بتفعيل العيادات الخارجية وخدمة الأخصائي بالمركز، وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد، وأعمال التطوير التي تمت بالمركز، والتي بلغت تكلفتها ١٢ مليون جنيه، لخدمة المرضي والمواطنين من أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.