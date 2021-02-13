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محافظات

الكشف على 1400 مريض بالقافلة الطبية العلاجية بقرية جميزة بني عمرو بديرب نجم

السبت 13/فبراير/2021 - 02:45 م
القافلة الطبية
القافلة الطبية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وخطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، تم التكليف بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية والمحرومة بالمحافظة.


 وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة، وذلك بقرية جميزة بني عمرو بمركز ومدينة ديرب نجم، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.


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وأشار "مسعود" إلى أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومان بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٤٦٧ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٥ حالات تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، وأهمية متابعة الحمل الأم والجنين.


وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة

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