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برلمان

زعيم الأغلبية البرلمانية: مجلس الشيوخ يثري الحياة السياسية.. وله دور وطني هام

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:43 ص
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد ، زعيم الأغلبية البرلمانية
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
قال النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن هذه اللحظة لحظة تاريخية، وإن تلك الجلسة جلسة تاريخية لأنها تناقش لائحة الغرفة الثانية من البرلمان، خاصة أن التجربة العملية على أرض الواقع أثبتت أن لمجلس الشيوخ دورا وطنيا هاما وأننا في حاجة فعلية إلى هذا المجلس لأنه يقوم بدور مهم للغاية سواء كان دستوريا أو قانونيا أو من حيث إعداد تقارير ذات أثر فعال ومهم، كما أنه يثري الحياة السياسية والديمقراطية السليمة.


ووجه رشاد، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، الشكر للمستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لما قام به واللجنة من جهد ودور كبير في إعداد هذا التقرير الهام.


وأضاف: "تلقينا جميع المقترحات والملاحظات من زملاء لنا في مجلس الشيوخ، وكذلك للنواب بمجلس النواب وأننا قمنا بدراسة جميع تلك المقترحات بل وتجاوبنا معها وحرصنا على ذلك بما يتوافق مع الدستور والقانون".


جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لقرار رئيس الجمهورية بشأن مشروع بقانون لإعداد لائحة لمجلس الشيوخ.
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