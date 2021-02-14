صحيفة سودانية: الأهلي تجاهل بعثة المريخ





وذكرت صحيفة "كفر ووتر" السودانية، أن موقع الأهلي الرسمي تجاهل وصول بعثة المريخ إلى القاهرة، ولم يورد خبرا عن وصول بعثة الفريق ولا عن تدريباته".





وأضافت الصحيفة السودانية، أن الأندية السودانية كانت تحظى باهتمام كبير من قبل الإعلام المصري عند وصولها إلى مصر.





يذكر أن المريخ السوداني وصل إلى القاهرة يوم الجمعة الماضية، تزامنا مع وصول الأهلي إلى مصر قادما من قطر، بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية.





وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

انتقدت صحيفة سودانية، التجاهل الإعلامي من قبل النادي الأهلي لبعثة المريخ السوداني في القاهرة، قبل مواجهة الفريقين، بعد غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.