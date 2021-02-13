ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

البطولة المفضلة للأحمر .. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المريخ السوداني

السبت 13/فبراير/2021 - 08:26 م
الاهلي موسيماني
الاهلي موسيماني
Advertisements
عمرو ابوبكر
نجح النادي الأهلي في حصد برونزية بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة على أن يعود للتدريبات صباح  غدا السبت، استعدادا لمواجهة المريخ المقبلة.

وتستمر مشاركات النادي الاهلي في جميع البطولات والعودة مجددًا إلى بطولة دوري ابطال افريقيا.

ويخوض الأهلي مباراة هامة في مستهل مشواره الإفريقي للنسخة الجديدة، أمام المريخ السوداني، في مواجهة صعبة.

واليكم موعد مباراة الأهلي ضد المريخ:

وستقام مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا

خاص| أول رد من فيتا كلوب بعد الاصطدام بالأهلي في دوري أبطال إفريقيا

اللقب العاشر .. أول تعليق من الأهلي بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

تاريخ المواجهات المباشرة بين الأهلي وفرق مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

المريخ السوداني عن مواجهة الأهلي في دوري الأبطال: صعبة ولكن حظوظنا في التأهل مع بطل القرن كبيرة

تأجيل مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

إصابة زوجة وابن مدرب منتخب مصر السابق بـ كورونا

الاثنين.. عزة مصطفى تعلن خبرا سارا للمواطنين

خاص.. حقيقة اهتمام بوروسيا دورتموند الألماني بضم محمد هاني من الأهلي

زبير بيا يحسم جدل استمرار فرجاني ساسي في الزمالك

آلية فى صالح الطلاب.. الحكومة تزف بشرى حول امتحانات نصف العام.. فيديو

رغم خسارة ليستر سيتي ..محمد صلاح يتربع على عرش هدافي الدورى الانجليزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. نصائح للتغلب على برودة الجو.. وطرق منزلية لعلاج جفاف الأنف

تحذير بشأن الطقس .. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للكبار والصغار

طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني