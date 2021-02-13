البطولة المفضلة للأحمر .. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المريخ السوداني

نجح النادي الأهلي في حصد برونزية بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.





ومنح الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة على أن يعود للتدريبات صباح غدا السبت، استعدادا لمواجهة المريخ المقبلة.





وتستمر مشاركات النادي الاهلي في جميع البطولات والعودة مجددًا إلى بطولة دوري ابطال افريقيا.





ويخوض الأهلي مباراة هامة في مستهل مشواره الإفريقي للنسخة الجديدة، أمام المريخ السوداني، في مواجهة صعبة.





واليكم موعد مباراة الأهلي ضد المريخ:





وستقام مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، الثلاثاء المقبل، في تمام التاسعة مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.



