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رياضة

شاهد .. الجماهير توجه رسائل للاعبي الأهلي بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني_أحمد بيسو
أحرز النادى الأهلي، إنجازًا تاريخيا لتتويجه ببرونزية كأس العالم للأندية، عقب التغلب بضربات الجزاء بنتيجة 3 / 2 على حساب بالميراس البرازيلي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد "المدينة التعليمية" مساء الخميس في اليوم الختامي للمسابقة التي أقيمت في قطر في الفترة من 4 الى 11 فبراير الجاري.


واحتفلت عدسة صدى البلد ، بمناسبة الفوز مع مشجعي الأهلي، ووجه المواطنون كلمة للاعبين الفريق الأحمر.


وقال صبحي على : إن جماهير الأهلي اعتادت منه على الفوز والنصر وتحقيق الأهداف باستمرار، واستعداده الدائم للمباريات الذى يخوضها دائمًا ، وهذا ما يميز الأهلي عن باقي الفرق ، وأكمل متمنيًا له الاستمرار والمداومة على هذه النجاحات.


وأضاف محمد صبري ، أنه من مشجعي نادى الزمالك ولكنه دائمًا ما يتابع المباريات الذى يخوضها الأهلي ، مشيدًا بأدائه العام ومؤكدًا أنه يستحق الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية وأكثر مقدارًا أدائه ومجهوده المميز في الملعب.

وتابع محمود سامح أن لاعبين الأهلي فخرًا لمصر وللأمة العربية كلها ونحن نستحق هذا النصر لأنه جاء بعد مجهود كبير واستعداد تام، موضحًا أن أدائهم في الملعب كان مشرفا.
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