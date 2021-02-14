ببطارية 8600 مللى أمبير.. تعرف على سعر ومواصفات تابلت لينوفو Tab P11 Pro.. صور

قدمت شركة لينوفو Lenovo ، الإصدار المتميز من تابلت P11 Pro، في الهند في شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب جهاز Tab M10 HD Gen 2 المناسب للأطفال.









لينوفو اللوحى Tab P11 Pro، مقابل سعر يعادل 620 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9680 جنيها مصريا).

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، اعتبارا من اليوم، الأحد الموافق 14 فبراير، سيتمكن المستخدمون في الهند من الحصول على جهازاللوحى Tab P11 Pro، مقابل سعر يعادل 620 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9680 جنيها مصريا).

















ويتوفر الإصدار المتميز من تابلت لينوفو Tab P11 Pro، باللون الرمادي أو الفضي للبيع من خلال متجر لينوفو الرسمي بالهند ومتجرى أمازون Flipkart، والتي تتيح للعملاء عرض ترويجي حيث يمكنك الحصول على الجهازز اللوحي إلى جانب مرفق لوحة مفاتيح بنفس السعر.









ويحتوي تابلت P11 Pro على مجموعة مميزة من المواصفات، حيث يعمل بواسطة معالج من نوعSnapdragon 730G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، من نوع LPDDR4X، مع ذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.1.









ويضم تابلت P11 Pro شاشة من نوع OLED، بقياس 11.5 بوصة، وبدقة 2.560 × 1600، ويدعم تقنية Dolby Vision، بالإضافة إلى دعم تقنية HDR10، إلى جانب تغطية sRGB بنسبة 100٪.، وكما يحتوي جهاز لينوفو اللوحي على وضع Lenovo Eye Care المعتمد من TÜV Rheinland.









وتدعم لينوفو تابلت P11 Pro، بمكبرات الصوت من نوع JBL المضمنة مع تقنية Dolby Atmos ومنفذ لسماعات الرأس بقياس 3.5 مللميتر، ويقدم الجهاز كاميرا أمامية للتصوير سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.









وتم تصميم جهاز Lenovo Tab P11 Pro، بهيكل من الألمنيوم بقياس 264.3 × 171.4 × 6.9 مللميتر، ويزن 485 جراما، ويحتوي على بطارية كبيرة بقوة 8600 مللى أمبير في الساعة، ويمتاز الجهاز اللوحي باتصال 4G LTE وWi-Fi مزدوج النطاق، بالإضافة إلى تقنية Bluetooth 5.0، كما يدعم تقنية الشحن السريع QuickCharge 3.0، كما يأتي مزودا بنظام التشغيل أندرويد 10.















