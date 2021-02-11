تسريب تصميم ومواصفات هاتف Lenovo K13 من لينوفو.. صور

كشفت بعض التسريبات في وقت سابق من هذا الشهر، عن خطة شركة موتورولا لإطلاق ثلاثة هواتف ذكية جديدة، واحدا منهم يحمل رقم الطراز XT2097-15، وسينطلق تحت اسم Lenovo K13، واليوم رصد هاتف جديد من المتوقع إطلاقه للسواق العالمية تحت عنوان Moto E7i Power.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف لينوفو Lenovo K13، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، عالية الدقة، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي ستأتي بدقة 5 ميجابكسل.









ويحتوي الجزء الخلفي من هاتف Lenovo K13، على كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل إلى جانب مستشعر عمق 2 ميجابكسل وفلاش LED، ويضم ظهر الجهاز المصنوع من البلاستيك قارئ بصمات الأصابع.





ومن المتوقع أن يأتي هاتف Lenovo K13، مدعوما بمعالج ثماني النواة بسرعة 1.6 جيجاهرتز، على الرغم من أن التسريبات لم توضح طراز المعالج، إلا أن سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين 32 جيجابايت والتي يمكن توسيعها بشكل أكبر عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





وتشير بعض التسريبات إلى أنه هاتف Lenovo K13، سيعمل بنظام التشغيل Android 10، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة والتي يتم شحنها عبر منفذ USB-C.



