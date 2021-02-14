ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الليجا

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:47 م
ريال مدريد
ريال مدريد
Advertisements
إسراء أشرف
يخوض فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، المدير الفني، مهمة ثأرية اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والربع مساءً، عندما يستضيف فالنسيا، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي داني كارفاخال وتوني كروس ولوكاس فاسكيز، بعد أن غابوا عن المباراة الأخيرة أمام هويسكا لأسباب مختلفة.

بينما يغيب كل من، مارسيلو، وسيرجيو راموس، وإيدير ميليتاو، وإيدين هازارد، وأودريوزولا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن من المتوقع أن يبدأ "زيزو" بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ميندي - فاران - ناتشو - كارفاخال

خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الليجا، بالتساوي مع برشلونة الوضيف برصيد 46 نقطة لكل منهما.

ويسعى ريال مدريد للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لاقتناص المركز الثاني وتقليل فارق النقاط مع جاره أتلتيكو مدريد المتصدر.

كما ستكون المباراة ثأرية للميرنجي، بعد هزيمته أمام خفافيش إسبانيا برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الدور الأول.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ريال مدريد في ضيافة إيبار بـ الدوري الإسباني

ريال مدريد يستهدف صدارة الليجا أمام سيلتا فيجو.. الليلة

بنزيما وهازارد يقودان الهجوم.. التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا

ناتشو أساسيًا.. تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

ريال مدريد يتقدم على سيلتا فيجو بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام هويسكا بالدوري الإسباني

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

الأعلى للجامعات يضع الخريطة الزمنية للدراسة.. السبت المقبل

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

بعد أزمة فى التنفس.. فريدة سيف النصر: بقالى 4 أيام مش بصلى الفجر ولا أقرأ القرآن

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

من بينها لافتات الدعاية لـ الفلانتين.. مخالفات بقانون الإعلانات تعرضك للعقوبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب