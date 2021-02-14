تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الليجا

يخوض فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، المدير الفني، مهمة ثأرية اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والربع مساءً، عندما يستضيف فالنسيا، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإسباني.





وشهدت القائمة عودة الثلاثي داني كارفاخال وتوني كروس ولوكاس فاسكيز، بعد أن غابوا عن المباراة الأخيرة أمام هويسكا لأسباب مختلفة.





بينما يغيب كل من، مارسيلو، وسيرجيو راموس، وإيدير ميليتاو، وإيدين هازارد، وأودريوزولا.





وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن من المتوقع أن يبدأ "زيزو" بتشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: ميندي - فاران - ناتشو - كارفاخال





خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش





خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.



