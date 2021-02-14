العثور على أشلاء بشر في فم تمساح.. شاهد

عثر صياد تماسيح الأسبوع الماضي على تمساح داخل فمه بقايا أشلاء بشرية، وكان يخشى أن يكون ذلك الصياد الذي أعلنت وسائل الإعلام أنه اختفى منذ أكثر من 3 أيام.











وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد الصيادين في استراليا خرج ليصطاد فاصطاد تمساحا وعثر داخل فمه على أشلاء إنسان وشك أنه قد يكون أحد الصيادين الذين خرجوا ليصطادوا منذ فترة وفقدوا في ظروف غامضة ولم يعودوا لأسرهم.











وقال صياد للتماسيح في أستراليا، لأنه خرج ذات يوم واصطاد تمساحا بطول مترين، ولكنه عثر على بقايا لحوم في فمه، وبعد أن تأكد من موت التمساح قام بفحص فمه وتأكد أنها أشلاء إنسان لأن كان بها أظافره وشعر يبدو أنه شعر رأس رجل.











أخبر الصياد المسئولين عن الصيد في ذلك المكان، بفحص عينات الفريسة المعلقة في أنياب التمساح والـتأكد من أنه الصياد المفقود الذي أبلغت أسرته عن اختفائه الأسبوع الماضي.