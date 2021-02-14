بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب

حرصت الفنانة مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها.





ولفتت مايا دياب الأنظار الأنظار، في أحدث جلسة تصوير بإطلالة جريئة ملفتة، حيث ارتدت توب قصيرًا باللون الأخضر مع جاكيت كاجوال باللون الفوشيا ونسقت معهما بنطلون أبيض.





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وانتعلت حذاء أنيقاً ذا كعب عالي باللون الأبيض، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة و مظهرا جذابا.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مايا دياب على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



