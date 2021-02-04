إطلالة كاجوال.. مايا دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الفنانة مايا دياب ، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.





وأطلت مايا دياب ، بجيب طويلة باللون البيج، ومرتدية معها قميص قصير باللون الأبيض ليبرز عن جمالها واناقتها، ووضعت حزام على الخصر باللون الأسود لبرز عن رشاقتها.





وأكملت إطلالتها بحقيبة انيقة لليد باللون الجملي الذى يتناسب مع ظهورها، وارتدت حذاء باللون الأسود.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مايا دياب في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع لمسات رقيقة من الايلاينر، ووضعت نظارة شمسية مع احمر للشفاه باللون البيج لأكمال إطلالتها.





كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة، ووضعت إيشارب على شعرها باللون الأبيض لتبرز جمالها.



