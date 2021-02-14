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اقتصاد

الثلاثاء.. بدء تسليم 20 عمارة بـ مشروع دار مصر العبور

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:30 م
شقق دار مصر
شقق دار مصر
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آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة إن جهاز تنمية مدينة العبور سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 16/2/2021، وحتى الإثنين 15/3/2021، في تسليم ٢٠ عمارة أكواد (211 - 311 - 421) بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٨، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم ٤٢، يوم الأربعاء ١٧/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٤، يوم الخميس ١٨/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٥، يوم الأحد ٢١/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٦، يوم الإثنين ٢٢/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٤٩، يوم الثلاثاء ٢٣/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٠، يوم الأربعاء ٢٤/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥١، يوم الخميس ٢٥/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٢، يوم الأحد ٢٨/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٣، يوم الإثنين ١/٣/٢٠٢١.

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وأضاف المهندس أحمد عمران، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم  ٥٤، يوم الثلاثاء ٢/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٥، يوم الأربعاء ٣/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٦، يوم الخميس ٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٩٧، يوم الأحد ٧/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٣، يوم الإثنين ٨/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٤، يوم الثلاثاء ٩/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٥، يوم الأربعاء ١٠/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٦، يوم الخميس ١١/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٧، يوم الأحد ١٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٨، يوم الإثنين ١٥/٣/٢٠٢١.
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