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داعية إسلامى: الابتلاءات الربانية خير كبير يرسله الله لعباده

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:32 م
داعية اسلامى
داعية اسلامى
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شيرين عادل
قال إسلام شعيب، الداعية الاسلامية، إن شعور الحب، العتبة الأولى من المحبة، لافتا إلى أن هناك معجزات حدثت نتيجة المحبة.

وأضاف "شعيب "، خلال استضافته مع الإعلامية منال سلامة ببرنامج حلو الكلام والمذاع عبر فضائية صدى البلد، الحب هو أساس الوجود فى الكون، مؤكدا أن الله يحب عبادة ويسخر الكون لهم حتى الابتلاءات جاءت نتيحة محبة الرب لعباده.

وأشار إلى أن الابتلاءات فى القرآن الكريم تنتج عن حب الله سبحانه وتعالى لعباده، لافتا إلى أنه كم من المواقف التى واجهها الإنسان واعتبرها شرا ليعرف فى النهاية أن الله يكرمه بالخير.

ولفت إلى أن المؤمن مبتلى وإذا أحب الله عبدا ابتلاه بالخير وعلى سبيل المثال يبتليه بالمال ويعد اختبارا وهناك أفراد يدخلون اختبارات فمنهم من يعتبره سهلا والآخر يعده صعبا، مشيرا إلى أن الإنسان فى حالة عدم معرفته بالحكمة الربانية يعتقد أن الابتلاءات شرا ولكن من يوقن ويحسن الظن بالله يتأكد أن كل الابتلاءات خير ونفع له.

وتابع أن الابتلاء الذى يراه بعض الأفراد صعب ولكنه من الممكن أن يكون طوق نجاة لهذا الشخص من اختبار أشد صعوبة فمثلا من تعرض لحادثة وتهشمت سيارته وينزعج للغاية لا يعلم أن الله فداه بعمره مقابل حادث بسيط جاء فى سيارته فحسب.
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