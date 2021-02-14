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رياضة

بـ أسيست من مصطفى محمد .. جالطة سراي يسجل الهدف الأول في شباك قاسم باشا

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:20 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
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عبدالله هشام
تقدم فريق جلطة سراي  على منافسه قاسم باشا التركي بهدف في الدقيقة 9 من عمر اللقاء المقامة حاليا على ملعب تورك تيليكوم ارينا ، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري التركي . 

وسجل كريم أكتورك أوغلو بعد رأسية مصطفى محمد التي تصدي لها الحارس وعادت للاعب الذي سجلها . 

وجاء التشكيل كالتالي : 

حراسة المرمي : موسلارا 

الدفاع : ليننيس - لوندوما - ماركاو - عمر 

الوسط : فيرنانديز - ايتيبو - ايمري 

الهجوم : كريم - مصطفي محمد - بابيل 

ونجح مصطفى محمد في تسجيل ثلاث أهداف خلال ثلاث مباريات خاضها فقط مع الفريق التركي منذ انتقاله من الزمالك حيث سجل امام باشاك شهير وفناربخشة في الدوري، وألانيا سبور في كأس تركيا. 

ويحتل جالطة سراي حاليًا المركز الثاني برصيد 48 نقطة جمعها من 24 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق فنربخشة المتصدر الذي لعب مباراة اكثر من رفاق مصطفى محمد ، بينما يتواجد قاسم باشا في المركز الثالث عشر بـ26 نقطة.
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