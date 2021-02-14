تحرير 207 محاضر متنوعة بمركز بني مزار بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، بمحافظة المنيا 207 محاضر متنوعة ما بين حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلي، و الاشغالات، والتموين، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا.





جاءت الحملة برئاسة إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إيهاب عبد القوى، نائب رئيس المركز، ومحمود احمد فؤاد، رئيس قسم الرقابة التموينية، و طه فتحي البدري، مدير الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك بالمنيا ، والدكتور وضيء احمد الحداد، والدكتور محمود مصطفى لطفى تفتيش صيدلى ببنى مزار، وعدد من مفتشي الصحة والطب البيطرى مسئولى بقسم الإزالات والاشغالات.





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