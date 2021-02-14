تحرير 207 محاضر متنوعة بمركز بني مزار بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، بمحافظة المنيا 207 محاضر متنوعة ما بين حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلي، و الاشغالات، والتموين، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا.
جاءت الحملة برئاسة إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إيهاب عبد القوى، نائب رئيس المركز، ومحمود احمد فؤاد، رئيس قسم الرقابة التموينية، و طه فتحي البدري، مدير الفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك بالمنيا، والدكتور وضيء احمد الحداد، والدكتور محمود مصطفى لطفى تفتيش صيدلى ببنى مزار، وعدد من مفتشي الصحة والطب البيطرى مسئولى بقسم الإزالات والاشغالات.
وقامت الحملة بالمرور في الأسواق والشوارع الرئيسية بمركز ومدينة بنى مزار وقد اسفرت الحملة عن تحرير المحاضر 207 محاضر متنوعة، شمل : 162 محضر إزالة إدارية و 5 محضر ضبط أشغال، و 15 محضر إشغال طريق ، و تحرير 5 محاضر من بينهم " 3 محاضر شهادة صحية، ومحضر عدم إعلان عن أسعار، ومحضر إدارة منشأة بدون ترخيص".
كما تم تحرير 5 محاضر أخرى للصيدليات عبارة ما بين عدم تواجد صيدلى، وإغلاق صيدلية، وفحص سيارة أدوية.
هذا وتمكن مسئولي الطب البيطري من تحرير 5 محاضر طب بيطرى" ذبح خارج المجزر"، باجمالى مضبوطات ٥٠ كجم تقريبا، وتحرير 10 محاضر صحة ما بين محضر نظافة، و شهادات صحية.
ونظمت الوحدات المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، عددًا من حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالي بقرى المركز، والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
من جانبه أثنى اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى على المشاركة المجتمعية بحملة النظافة المكبرة التى تمت بمجلس قروى دير البرشا برئاسة جاد الكريم رئيس القرية ، مشيدا بضرورة تفعيل دور المساهمة المجتمعية فى قطاع النظافة.
حيثُ تم تمهيد شوارع القرية بالجليدر ورفع كافة المخلفات من نقاط التجميع حيثُ تم رفع ما يقرب من 70 طناً من المخلفات بمساعدة معدات أهالى القرية ونقلها إلى الظهير الصحراوي وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة بالبرشا.
وشدد السايس، على ضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية والوقوف صفًا واحدًا بجانب أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة الراهنة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.