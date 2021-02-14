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أصل الحكاية

زلزال فوكوشيما الصادم.. هل يدمر اليابان بتسونامي مثل 2011؟!

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:58 م
صورة للتسونامي الذي
صورة للتسونامي الذي ضرب اليابان في 2011
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محمد علي


في تذكيرًا بما حدث قبل عقد من الزمان، أنذر زلزال قوي ضرب اليابان أمس السبت بالزلزال المدمر الذي بلغت قوته 9.0 درجات على مقياس ريختر، والذي ضرب المنطقة نفسها منذ 10 سنوات ، وفقًا لوكالة الأرصاد الوطنية، وفق ما أوردت شبكة  (سي إن إن).

ضرب زلزال الأمس الذي بلغت قوته 7.1 درجة الساحل الشرقي لليابان الساعة 11:07 مساء بالتوقيت المحلي.

 وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية اليابانية (NHK) ، أنه تم الإبلاغ عن 100 إصابة على الأقل في محافظتي فوكوشيما ومياجي ، لكن لم تقع إصابات كبيرة.

وضرب مركز الزلزال على بعد 46 ميلا (74 كيلومترا) شمال شرق نامى ، وهي بلدة ساحلية على بعد 60 ميلا من فوكوشيما ، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي. 


بلغ عمق الزلزال حوالي 36 ميلا، ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وكان مركز الزلزال  في نفس المنطقة التي وقع فيها زلزال 11 مارس 2011 ، الذي تسبب في أسوأ كارثة نووية في تاريخ البلاد ، عندما انصهرت ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي النووية ، وأطلقت مواد مشعة في الهواء.

ولقي أكثر من 20 ألف شخص مصرعهم أو فقدوا في زلزال تسونامي عام 2011 ، بينما فقد مئات الآلاف منازلهم. 

تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص من المنطقة.

أمضت السلطات اليابانية، السنوات العشر الماضية في تنظيف المنطقة وإزالة المخلفات النووية، وهو جهد هائل يقول الخبراء إنه سيستغرق بضعة عقود أخرى حتى يكتمل.

على الرغم من  الكارثة، ستستضيف اليابان الألعاب الأولمبية هذا العام ، التي من المقرر أن يبدأ فيها تتابع الشعلة رحلته من فوكوشيما في 25 مارس 2021 ، في إشارة ورمز للانتعاش وإعادة البناء في المنطقة.

وقالت اللجنة الأولمبية على موقعها الإلكتروني: "بما أن عام 2021 سيصادف الذكرى العاشرة لزلزال شرق اليابان الكبير 2011 ، فإن تتابع الشعلة الأولمبية في طوكيو 2020 الذي أعيد تحديد موعده سيهدف إلى إبراز تعافي المناطق الأكثر تضررًا من الكارثة".

ومع ذلك ، فإن زلزال يوم السبت هو تذكير بأن أحداث عام 2011 ليست بعيدة عن منطقة فوكوشيما المنكوبة.


و صباح اليوم الأحد ، طمأن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الناس  بأنه "لم يتم الإبلاغ عن أي مشكلات" في أي من المحطات النووية في المنطقة بعد زلزال السبت.

وفي حديثه للصحفيين ، قال سوجا إن الأضرار لا تزال قيد التقييم ، وطلب من السكان في المنطقة المتضررة البقاء في منازلهم والاستعداد للتوابع.

تسبب الزلزال فى انهيارات أرضية اقتلعت اجزاء من طريق سريع  أثر على الحركة بين محافظتين. 

أفادت شبكة NHK أن السدود على طول الطريق انهارت كذلك، وغطت الطريق ودفنت حواجز الحماية في الوحل.

والخطر الأكبر كان فيما قالته  NHK من أن حوالي 850 ألف أسرة في منطقتي كانتو وتوهوكو ، بما في ذلك طوكيو الكبرى ، فقدت الكهرباء بعد الزلزال، وهو ما يتم حله تدريجيًا.

زلزال فوكوشيما الصادم.. هل يدمر اليابان بتسونامي مثل 2011؟!
زلزال فوكوشيما الصادم.. هل يدمر اليابان بتسونامي مثل 2011؟!
زلزال فوكوشيما الصادم.. هل يدمر اليابان بتسونامي مثل 2011؟!
زلزال فوكوشيما الصادم.. هل يدمر اليابان بتسونامي مثل 2011؟!
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