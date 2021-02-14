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رياضة

بالصور .. إطلاق حملة "إنتي الأهم" لتمكين المرأة في الرياضة

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:14 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
بدأت مجموعة من القيادات الرياضية النسائية العمل في إطلاق اكبر مبادرة لتنمية الوعي بأهمية الرياضة للمرأة المصرية والعربية، تحت شعار حملة "إنتي الأهم الرياضية"، وهي الأولى من نوعها في مصر من أجل دعم وتمكين المرأة المصرية في الرياضة بكافة أنواعها داخل المجتمع المصري وتقديم الدعم لها مع إعداد كوادر رياضية مصرية وتذليل الصعاب لها وذلك إعمالًا بتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بدعم وتمكين المرآة المصرية في كافة المجالات. 

تشارك في هذا المبادرة كل من الدكتورة حياة خطاب النائبة بمجلس الشيوخ المصري ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية ودكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومرفت حسنين رئيس لجنة المرأة باللجنة الأولمبية المصرية وعضو المكتب التنفيذي الأفريقي للمبارزة، والدكتورة إيمان حسن نائب الاتحاد الرياضي بوزارة التربية والتعليم، والكاتب الصحفي أيمن بدرة نائب رئيس اتحاد الرياضة الثقافية والإعلامي أسامة إمام، والصحفية إسراء شاكر منسق عام الحملة، والدكتور عمرو حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وصلاح كمال نائب رئيس مؤسسة سفراء العمل التطوعي.

وتهدف حملة "إنتي الأهم" لإطلاق عدد من الفعاليات الفترة المقبلة للمرأة الرياضية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية من أجل تمكين الفتيات رياضيًا ودعم الأبطال بأولمبياد طوكيو وصناعة وتبني الأبطال الرياضيين، وتشكيل روابط تشجيعية نسائية للسيدات في كل الأندية المصرية وإقامة معسكرات رياضية نسائية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية في كافة المحافظات بالإضافة إلى تشجيع وتبني البطلات الرياضيات متحدي الإعاقة في مصر بالتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية.
بالصور .. إطلاق حملة "إنتي الأهم" لتمكين المرأة في الرياضة
بالصور .. إطلاق حملة "إنتي الأهم" لتمكين المرأة في الرياضة
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