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اقتصاد

غرفة القاهرة تطلق أول إيصال للتحصيل الممكن على مستوى الجمهورية

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:35 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
شهد احمد الوسيمي نائب اول  رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة  إطلاق المرحلة التجريبية لإصدار  ايصال التحصيل الممكن من خلال محصلين الغرفة وشركات الدفع الإلكترونية

وتعتبر غرفة القاهرة هي الغرفة الاولي علي مستوي جمهورية مصر العربية التي بدأت  في تطبيق هذا النظام تماشيا مع خطة الدولة التطويرية والتنموية التي تعتمد علي منظومة  التحول الرقمي.


ويعتبر  نظام الإيصال المميكن ضمن خطة التطوير والتنمية التي تقوم بتنفيذها  الغرفة في كافة الخدمات و أن إطلاق المرحلة التجريبية يمثل  خطوة مهمة لاستكمال محاور تنفيذ خطة التطوير والتنمية لخدمات الغرفة بشكل عام.

ومن المقرر أن تشهد  هذه المرحلة  متابعة دقيقة لتفادي اي سلبيات من أجل أطلاق المرحلة الاساسية لخدمات الإيصال المميكن في التحصيل الالكتروني بالغرفة خاصة  أن تطبيق منظومة التحول الرقمي سيفيد كافة منتسبي الغرفة من تجار وصناع ومؤدي خدمات.

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