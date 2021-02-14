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محافظات

ضبط مسئول بوحدة محلية لاتهامه بتلقى رشوة في الإسماعيلية

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:50 م
البناء المخالف في
البناء المخالف في الإسماعيلية
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انجي هيبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية يقوم باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية وتمكينه من بناء عقار سكنى على أرض زراعية بدون ترخيص وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة ، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المُشكلة من الجهات المعنية، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

وأمكن ضبط المتحرى عنه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ
والفساد الوظيفى.

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