مانشستر يونايتد يتعادل مع وست بروميتش 1-1 في الدوري الإنجليزي





افتتح وست بروميتش التسجيل مبكرا عن طريق دياني في الدقيقة الثانية.





ونجح برونو فيرنانديز في تعديد النتيجة لصالح مانشستر يونايتد قي الدقيقة 44 من عمر اللقاء.









حاول لاعبو مانشستر يونايتد تسجيل هدف الانتصار، لكنهم فشلوا في ذلك، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 46 في المركز الثاني، ورصيد وست بروميتش للنقطة 13 في المركز التاسع عشر.





وبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شو.

خط الوسط: ماكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد - مارسيال - كافاني.





حسم التعادل الإيجابي 1 - 1، مواجهة مانشستر يونايتد ووست بروميتش، ضمن منافسات الجولة الت 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.