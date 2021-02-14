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وزير التعليم: امتحانات الثانوية لن تبدأ قبل شهر يوليو المقبل

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:04 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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صدى البلد
قال الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم إجراء امتحان واحد مجمع للصفوف من رابعة ابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، وترحيل امتحانات الشهادة الإعدادية إلى نهاية العام. 

وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم إعلان امتحانات الطلاب في الخارج والتعليم الفني قبل نهاية الأسبوع المقبل، موضحا أن طلاب المنازل والراسبين سيمتحنون الثانوية العامة بنظام التقييم الجديد.

وقال الوزير إن امتحانات الثانوية لن تبدأ قبل شهر يوليو  المقبل، مضيفا "إجراء امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا في لجان مؤمنة". 

وتابع "غياب الطلاب سيكون اختياريا؛ بشرط توقيع ولي الأمر إقرارا رسميا".
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